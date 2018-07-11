Добыча нефти и газа в Казахстане выросла за полгода на 6%

Казахстане по итогам первой половины текущего года добыли 45,2 млн тонн нефти и конденсата, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на заседании правительства Казахстана в Астане

«По трем крупным проектам добыча нефти составила 27,2 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыто 6,2 млн тонн, на Тенгизе — 14,7 млн тонн, на Карачаганаке — 6,3 млн тонн», — цитирует министра Oilcapital.ru.

Бозумбаев добавил, что экспорт нефти за отчетный период составил 36,5 млн тонн с ростом на 6%в годовом выражении. Объем переработки составил 7,7 млн тонн (рост на 5%). Объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ страны достиг 5,4 млн тонн (рост на 1,5%).

Добыча газа в стране в первом полугодии составила 28,1 млрд кубометров (рост более чем на 6%), экспорт газа — 10,7 млрд кубометров (рост на 35,4%).