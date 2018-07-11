Ещё
Добыча нефти и газа в Казахстане выросла за полгода на 6%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Добыча нефти и газа в Казахстане выросла за полгода на 6% 

Rambler News Service 23 часа назад
В Казахстане по итогам первой половины текущего года добыли 45,2 млн тонн нефти и конденсата, что на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, заявил министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на заседании правительства Казахстана в Астане.
«По трем крупным проектам добыча нефти составила 27,2 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган добыто 6,2 млн тонн, на Тенгизе — 14,7 млн тонн, на Карачаганаке — 6,3 млн тонн», — цитирует министра Oilcapital.ru.
Бозумбаев добавил, что экспорт нефти за отчетный период составил 36,5 млн тонн с ростом на 6%в годовом выражении. Объем переработки составил 7,7 млн тонн (рост на 5%). Объем производства нефтепродуктов на трех НПЗ страны достиг 5,4 млн тонн (рост на 1,5%).
Добыча газа в стране в первом полугодии составила 28,1 млрд кубометров (рост более чем на 6%), экспорт газа — 10,7 млрд кубометров (рост на 35,4%).
Rambler News Service: последние новости
Правительство разрешило «Газпрому» передать два месторождения в ЯНАО в СП «Русгазальянс» «Транснефть» направит на финальные дивиденды за 2017 год 54,9 млрд рублей Страховщик Urban Group начал получать обращения от дольщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС134
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня8
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки93
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками36
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение