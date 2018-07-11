Какие компании максимально эффективно используют рабочую силу?

Москва , 11 июля — «Вести. Экономика» Индекс S&P500 включает в себя 500 крупнейших американских компаний, акции которых торгуются на NYSE или NASDAQ. В 2017 году индекс S&P 500 вырос на 22% с 2016-2017 гг. Более того, $11 трлн — таков совокупный доход компаний S&P 500, в которых занято свыше 25 млн человек по всему миру.

В этом отчете будут рассмотрены компании с точки зрения дохода в расчете на одного сотрудника (RPE). Это необходимо для того, чтобы выяснить, насколько эффективно компании пользуются человеческим капиталом. Кроме того, будет рассмотрено, как изменился рейтинг этих компаний с прошлого года. Компании в сфере энергетики и здравоохранения занимают одни из первых строчек списка, компании в сфере промышленности и потребительских услуг показывают наихудшие результаты. В нижеприведенной таблице показаны 50 лучших компаний S&P 500 с точки зрения доходов на одного сотрудника в 2017 году, а также отражено то как изменился их рейтинг по сравнению с данными анализа прошлого года.

24 энергетические компании и 10 компаний в сфере здравоохранения возглавляют этот список. Лидирует в списке энергетическая компания Valero Energy Corporation , которая обошла AmerisourceBergen. Новые компании S&P 500 (по сравнению с 2016 годом) Everst Re Group и Andeavor обошли одного из лидеров списка, заменив Murphy Oil Corporation. В 2017 году RPE этой компании упал на 15% и она была удалена из S&P 500. В анализе намерено пропущен сектор недвижимости, в частности, инвестиционные фонды недвижимости (REIT). REIT получают доход от привлечения денег инвесторов для покупки, аренды или продажи недвижимости. Между акционерами распределяется не менее 90% налогооблагаемого дохода. Исключенные из списка компании — Host Hotels & Resorts, владеющая и управляющая сетью роскошных отелей, Welltower и HCP, инвестирующие в недвижимость в сфере здравоохранения. Распределив компании по секторам, авторы анализа вычислили средний RPE в каждом секторе. Это позволило составить картину трудоемкости разных отраслей.

Деятельность энергетических компаний в основном зависит от природных ресурсов и физического, а не человеческого капитала. В итоге такие компании получают доход, гораздо меньше нуждаясь в опоре на сотрудников, чем компании в более трудоемких секторах. В нижеприведенной таблице представлены 10 компаний индекса, занимающие самые последние места с точки зрения дохода на одного сотрудника (PRE).

С прошлого года Hanesbrands, Accenture, Starbucks , Chipotle, Cognizant и Darden Restaurants остались на самых последних местах с точки зрения RPE. Рассмотрим подробнее, почему у консалтинговых компаний Cognizant и Accenture самый низкий RPE. Accenture и Cognizant — это компании, действующие в сфере ИТ-консалтинга. Здесь работают 425 тыс. сотрудников и 260 тыс. сотрудников соответственно. Обе компании зависят от более крупных групп, которые будут нуждаться в предоставлении услуг. Производительность обеих компаний напрямую связана с количеством консультантов и заданий, которые они выполняют. С 2014 г. по 2017 г. численность сотрудников в Accenture выросла на 12%, доход увеличился на 5%. Увеличение найма сотрудников, а не дохода компании стало причиной снижения RPE.

Также авторы анализа рассмотрели технологические компании с точки зрения RPE и совокупного среднегодового темпа увеличения доходов и работников между 2014-2017 годами. Как правило, среди технологических компаний отмечается рост доходов на одного сотрудника. Большинство компаний в списке увеличили свой доход, а не количество сотрудников. Энергетический сектор по-прежнему представляет самые высокие показатели RPE. Компании этого сектора составляют почти 50% в списке 50 компаний. С 2016 года в секторе энергетики средний показатель RPE вырос с $1,79 млн до $2,27 млн Самые низкие показатели RPE остаются в промышленном секторе. И это несмотря на увеличение среднего RPE с $321 тыс. до $332 тыс. в 2016-2017 гг. Увеличивая RPE, технологические компании становятся все более производительными.