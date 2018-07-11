Подмосковье выплатило 2‑й купон по облигациям 2017 года 

Московская область выплатила второй купон по облигациям 2017 года, начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 18,7 рубля, сообщается на сайте министерства экономики и финансов Подмосковья.
«Московская область 28 июня 2018 года осуществила выплату купонного дохода за второй купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2017 года», — говорится в сообщении.
Общий объем выплат по обязательству составил 233,75 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 18,7 рубля из расчета 7,5% годовых.
Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 27 сентября 2018 года.