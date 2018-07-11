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Подмосковье выплатило 2‑й купон по облигациям 2017 года
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Подмосковье выплатило 2‑й купон по облигациям 2017 года 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Московская область выплатила второй купон по облигациям 2017 года, начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 18,7 рубля, сообщается на сайте министерства экономики и финансов Подмосковья.
«Московская область 28 июня 2018 года осуществила выплату купонного дохода за второй купонный период по облигациям Московских областных внутренних облигационных займов 2017 года», — говорится в сообщении.
Общий объем выплат по обязательству составил 233,75 миллиона рублей. Начисленный купонный доход на одну облигацию выпуска составил 18,7 рубля из расчета 7,5% годовых.
Выплата следующего купона по облигациям выпуска состоится 27 сентября 2018 года.
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