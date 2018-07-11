ЦБ ограничил право голоса основателю банка «Авангард»

Центробанк ограничил владельцу банка «Авангард» Кириллу Миновалову право голоса — такое предписание регулятор направил ему в среду, 11 июля. Сообщение об этом ЦБ разместил на своем сайте. Из него следует, что Миновалов допустил какие-то нарушения при приобретении более 10% акций банка: такая сделка требует согласования ЦБ. Со дня, когда ЦБ опубликовал на своем сайте информацию о предписании, нарушитель не может голосовать пакетом, превышающим 10% акций банка, говорится в законе о банках и банковской деятельности.

«Авангард» почти полностью принадлежит Миновалову, владельцу агрохолдинга «Авангард-агро», который является одним из крупнейших в мире производителей солода. Миновалов основал банк в 1994 г. Он контролирует 99,27% акций банка через компанию «Алькор холдинг групп», еще 0,72% акций он владеет напрямую, следует из списка лиц, под контролем либо значительном влиянием которых находится банк (документ датирован 14 мая 2018 г.)

За последние годы доля Миновалова (как прямая, так и косвенная) существенно, то есть более чем на 10% акций, не менялась. Компания, через которую он владеет банком, также не менялась. Но у нее менялись владельцы в мае 2016 г. : «Алькор холдинг групп» ранее принадлежала ряду юрлиц, а с весны позапрошлого года ею полностью владеет сам Миновалов. О каком приобретении акций идет речь, в сообщении ЦБ не указано.

«Ведомости» направили вопросы представителю Миновалова, банка «Аванград», а также представителю ЦБ.

«Возможно, ЦБ посчитал, что основатель входит в состав группы лиц, а владение до этого было согласовано в единоличном виде. Появление группы лиц требует пересогласования в ЦБ», — размышляет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный