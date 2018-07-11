Ещё
Псковская таможня в июне перечислила в федеральный бюджет почти 2,5 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Псковская таможня в июне перечислила в федеральный бюджет почти 2,5 млрд рублей 

Псковская губерния 11 июля 2018
В июне 2018 года таможенные органы Северо-Западного таможенного управления перечислили в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей на сумму 51,11 млрд рублей, в том числе в отношении импортируемых товаров — 50,29 млрд рублей, экспортируемых товаров — 0,35 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба СЗТУ, основной объём взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (64,39 процента), Санкт-Петербургскую (17,42 процента), Псковскую (4,82 процента) и Кингисеппскую (4,67 процента) таможни. Таким образом, Псковская таможня в июне перечислила в федеральный бюджет 2,46 млрд рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»
Псковская губерния: последние новости
Псковские фотографии Николая II покажут на выставке к 100-летию гибели императора и его семьи Будущего патриарха нужно искать в Петербурге, Пскове или Киеве - Чаплин Камень вместо хлеба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС134
Ответ Москвы Тимошенко, новая работа для Мутко и другие события дня8
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки93
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками36
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение