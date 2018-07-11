Псковская таможня в июне перечислила в федеральный бюджет почти 2,5 млрд рублей 

В июне 2018 года таможенные органы Северо-Западного таможенного управления перечислили в федеральный бюджет Российской Федерации таможенных и иных платежей на сумму 51,11 млрд рублей, в том числе в отношении импортируемых товаров — 50,29 млрд рублей, экспортируемых товаров — 0,35 млрд рублей. Как сообщает пресс-служба СЗТУ, основной объём взимания в федеральный бюджет таможенных платежей в Северо-Западном регионе приходится на Балтийскую (64,39 процента), Санкт-Петербургскую (17,42 процента), Псковскую (4,82 процента) и Кингисеппскую (4,67 процента) таможни. Таким образом, Псковская таможня в июне перечислила в федеральный бюджет 2,46 млрд рублей. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы «ВКонтакте», «Телеграме», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках»