«Газпром» ради экономии прекратит торговать через своего оператора в Германии до конца года

"Газпром" планирует до конца года прекратить торговые операции через свое германское подразделение Wingas, через которое он работает для экономии затрат и интеграции с Gazprom Marketing&Trading в Лондоне. Об этом пишет в четверг газета

"Коммерсант"

со ссылкой на европейское информагентство

Montel, специализирующееся на новостях энергетического рынка.

По данным источников агентства, планируемые изменения являются частью процесса консолидации в компании, так как и Wingas, и Gazprom Marketing&Trading занимаются торговлей и сбытом.

При этом российский концерн продолжит проводить ряд торговых операций через штаб-квартиру Wingas в Касселе.

По словам одного из источников Montel, восемь из девяти газовых трейдеров к концу года покинут компанию и один переедет в Лондон. «Газпром» начал реструктуризацию в Wingas в феврале этого года, сменив правление оператора, купленного у BASF/Wintershall в 2015 году. В Wingas подтвердили, что компания проходит реструктуризацию, но деталей не уточнили.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует в течение года сократить 200-250 человек, т.е. половину сотрудников Wingas.

Wingas является одной из крупнейших газовых трейдинговых компаний в Германии и конкурирует с RWE, Uniper и VNG.