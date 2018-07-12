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«Газпром» ради экономии прекратит торговать через своего оператора в Германии до конца года
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«Газпром» ради экономии прекратит торговать через своего оператора в Германии до конца года 

Newsru.com 5 часов назад
Фото: Newsru.com
"Газпром" планирует до конца года прекратить торговые операции через свое германское подразделение Wingas, через которое он работает для экономии затрат и интеграции с Gazprom Marketing&Trading в Лондоне. Об этом пишет в четверг газета
"Коммерсант"
со ссылкой на европейское информагентство
Montel, специализирующееся на новостях энергетического рынка.
По данным источников агентства, планируемые изменения являются частью процесса консолидации в компании, так как и Wingas, и Gazprom Marketing&Trading занимаются торговлей и сбытом.
При этом российский концерн продолжит проводить ряд торговых операций через штаб-квартиру Wingas в Касселе.
По словам одного из источников Montel, восемь из девяти газовых трейдеров к концу года покинут компанию и один переедет в Лондон. «Газпром» начал реструктуризацию в Wingas в феврале этого года, сменив правление оператора, купленного у BASF/Wintershall в 2015 году. В Wingas подтвердили, что компания проходит реструктуризацию, но деталей не уточнили.
Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует в течение года сократить 200-250 человек, т.е. половину сотрудников Wingas.
Wingas является одной из крупнейших газовых трейдинговых компаний в Германии и конкурирует с RWE, Uniper и VNG.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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