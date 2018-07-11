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Экспортная выручка портфельных компаний «Роснано» выросла более чем в 30 раз за пять лет
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Экспортная выручка портфельных компаний «Роснано» выросла более чем в 30 раз за пять лет 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Экспортная выручка портфельных компаний АО «Роснано» выросла более чем в 30 раз, с 2,3 млрд рублей в 2012 году до 70,6 млрд рублей в 2017 году, сообщила пресс-служба компании.
"Портфельные компании Роснано планомерно наращивают долю экспорта в объеме поставок нанопродукции. Так, в 2016 г. она составила 18,2% в объеме поставок или 53,7 млрд руб., в 2017 г. — 24,6% или 70,6 млрд руб., а по данным за I квартал 2018 г. — 26%", — отмечается в сообщении.
Согласно представленным данным, наиболее востребована на внешних рынках продукция компаний «Монокристалл» (лидер на мировом рынке искусственных сапфиров), «Русский кварц» (высокочистый кварцевый концентрат для микроэлектроники и солнечной энергетики), «Хевел» (солнечные модули), "Новомет-Пермь" (погружные насосы для нефтедобычи), OCSiAl (одностенные углеродные нанотрубки), «Оптосенс» (инфракрасные оптические датчики для газоанализаторов).
В сообщении отмечается, что председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс принял участие в обсуждении проблем высокотехнологичного промышленного экспорта, которое состоялось в ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 на стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии под председательством министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Глава Минпромторга рассказал о подготовке национального проекта развития экспорта и напомнил, что базовой организацией, координирующей данную деятельность, является Российский экспортный центр (РЭЦ).
В 2016 году РЭЦ, Роснано и Фонд инфраструктурных и образовательных программ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в РЭЦ обратилось более 20 портфельных компаний УК «Роснано».
АО «Роснано» создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
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