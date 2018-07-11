Экспортная выручка портфельных компаний «Роснано» выросла более чем в 30 раз за пять лет

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Экспортная выручка портфельных компаний АО «Роснано» выросла более чем в 30 раз, с 2,3 млрд рублей в 2012 году до 70,6 млрд рублей в 2017 году, сообщила пресс-служба компании.

"Портфельные компании Роснано планомерно наращивают долю экспорта в объеме поставок нанопродукции. Так, в 2016 г. она составила 18,2% в объеме поставок или 53,7 млрд руб., в 2017 г. — 24,6% или 70,6 млрд руб., а по данным за I квартал 2018 г. — 26%", — отмечается в сообщении.

Согласно представленным данным, наиболее востребована на внешних рынках продукция компаний «Монокристалл» (лидер на мировом рынке искусственных сапфиров), «Русский кварц» (высокочистый кварцевый концентрат для микроэлектроники и солнечной энергетики), «Хевел» (солнечные модули), "Новомет-Пермь" (погружные насосы для нефтедобычи), OCSiAl (одностенные углеродные нанотрубки), «Оптосенс» (инфракрасные оптические датчики для газоанализаторов).

Дениса Мантурова. В сообщении отмечается, что председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс принял участие в обсуждении проблем высокотехнологичного промышленного экспорта, которое состоялось в ходе Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 на стратегическом совете по инвестициям в новые индустрии под председательством министра промышленности и торговли РФ

Глава Минпромторга рассказал о подготовке национального проекта развития экспорта и напомнил, что базовой организацией, координирующей данную деятельность, является Российский экспортный центр (РЭЦ).

В 2016 году РЭЦ, Роснано и Фонд инфраструктурных и образовательных программ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в РЭЦ обратилось более 20 портфельных компаний УК «Роснано».

АО «Роснано» создано в марте 2011 года после реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».