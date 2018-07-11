Чистая прибыль «Славнефти» в первом полугодии по РСБУ сократилась до 2,8 млрд рублей

Чистая прибыль «Славнефти» , совместного предприятия «Роснефти» «Газпром нефти» , по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в январе — июне 2018 года на 25,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 2,828 млрд рублей, говорится материалах компании.

Выручка «Славнефти» за отчетный период увеличилась на 16,2% и составила 9,253 млрд рублей. Себестоимость продаж при этом выросла на 9,4% — до 7,445 млрд рублей.

Прибыль компании до налогообложения составила в январе — июне текущего года 3,103 млрд рублей против 3,908 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (снижение на 20,6%).