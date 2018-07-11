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Чистая прибыль «Славнефти» в первом полугодии по РСБУ сократилась до 2,8 млрд рублей
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Чистая прибыль «Славнефти» в первом полугодии по РСБУ сократилась до 2,8 млрд рублей 

Rambler News Service 11 июля 2018
Чистая прибыль «Славнефти», совместного предприятия «Роснефти» и «Газпром нефти», по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) снизилась в январе — июне 2018 года на 25,2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 2,828 млрд рублей, говорится материалах компании.
Выручка «Славнефти» за отчетный период увеличилась на 16,2% и составила 9,253 млрд рублей. Себестоимость продаж при этом выросла на 9,4% — до 7,445 млрд рублей.
Прибыль компании до налогообложения составила в январе — июне текущего года 3,103 млрд рублей против 3,908 млрд рублей за аналогичный период прошлого года (снижение на 20,6%).
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