Снова в фаворе. Спрос на российский госдолг резко подскочил

Минфин успешно разместил 11 июля ОФЗ на 40 млрд рублей — максимальный объем с момента введения санкций США 6 апреля. Облигации с датой погашения в феврале 2024 года объемом в 20 млрд рублей Минфин разместил с доходностью 7,58%, объем проса превысил предложение на 35,6 млрд рублей. Второй выпуск с погашением в мае 2034 года размещен по ставке 7,82%, спрос на него превысил предложение также на 35,6 млрд рублей.

Возвращение инвесторов

Такие результаты можно назвать очень хорошими, но они были ожидаемыми, поскольку на прошлом аукционе 4 июля, когда Минфин предлагал купить ОФЗ на 30 млрд рублей, уже сформировался высокий спрос на госдолг в 85 млрд рублей, отмечает руководитель дирекции анализа долговых инструментов ФК «Уралсиб» Ольга Стерина . Премии ко вторичному рынку минимальны, а совокупный спрос на ОФЗ превысил 100 млрд рублей, чего не наблюдалось ни разу с момента расширения американских санкций в апреле, указывает Стерина.

Поскольку высокий спрос отмечался и в отношении более длинного выпуска ОФЗ, можно допустить, что к российскому долгу вернулся интерес иностранных инвесторов — они традиционно отдают предпочтение долгосрочным инструментам, говорит Стерина. «Другой фактор, который косвенно подтверждает участие нерезидентов в аукционе, — это практически отсутствие реакции курса рубля на сегодняшнее падение стоимости нефти на 1,8%» — добавляет она.

По мнению старшего аналитика по долговым рынкам Райффайзенбанка Дениса Порывая, причина высокого спроса на ОФЗ — наличие порядка 2 трлн рублей дешевой ликвидности в банках, попавших на санацию в ФКБС. «Странно только, что банки предпочли ОФЗ депозитам в ЦБ и размещению средств на межбанке, так как первые несут в себе более высокие риски. Это долгосрочный инструмент, в отличие от депозитов, и в случае нестабильности на внешнем рынке его стоимость может упасть», — поясняет Порывай. По его словам, покупка ОФЗ выгодна банкам в том случае, если доходности будут предлагать премию 100-125 б.п. к ставке межбанковского рынка RUONIA.

«Что касается небанковских организаций, то у УК пенсионных фондов уже нет больших свободных денег — судя по всему, они выкупили достаточно крупный объем ОФЗ в апреле-мае на распродажах нерезидентов», — считает Порывай.

В апреле и мае наблюдались оттоки средств нерезидентов из ОФЗ. В апреле иностранцы сократили свое участие в российском госдолге на 97 млрд рублей, а в мае — на 131 млрд рублей. Глава Банка России Эльвира Набиуллина 15 июня заявила, что отток нерезидентов продолжится какое-то время, но эта тенденция не несет в себе рисков для финансовой стабильности.

20 июня Минфин пережил неудачный аукцион, когда он предлагал инвесторам купить 10 млрд рублей долга, однако спрос составил всего 7,2 млрд рублей. В целом Минфин не выполнил план по привлечению средств во втором квартале — вместо 450 млрд рублей ведомство привлекло всего 218 млрд рублей.

На подушке ликвидности

Минфин не побоялся увеличить 11 июля предложения по ОФЗ на фоне роста ликвидности в банковском секторе, говорит генеральный директор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев . 10 июля депозиты банков, размещенные на счетах в ЦБ, достигли исторического максимума, превысив 4 млрд рублей, пишет аналитик ФК «Уралсиб» Ирина Лебедева в отчете Fixed Income Daily.

Хотя это кратковременное явление, в целом избыток денежных средств в банковской системе нарастает, поясняет она. Об этом говорит спрос на купонные облигации Банка России, а также популярность депозитных аукционов.

По словам Лосева, популярность ОФЗ остается высокой по той причине, что ЦБ не стал снижать ключевую ставку 15 июня, оставив ее на уровне 7,25%. Это решение регулятор объяснил пересмотром прогноза по инфляции с учетом повышения НДС с 18% до 20% в 2019 году. Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о том, что Банк России не исключает повышения ключевой ставки при повышении инфляционных рисков, хотя вероятность такого сценария маловероятна.

Инфляционные ожидания продолжили расти в июне, увеличившись до уровня сентября-октября 2017 года с 8,6% в мае до 9,8% в июне. Основным драйвером такой динамики стали изменения цен на бензин, а также объявленное правительством повышение НДС. Также росла и наблюдаемая респондентами инфляция, которая, по их ощущениям, увеличилась с 9,2% в мае до 10,6% в июне.

Все эти факторы вынуждают в том числе и зарубежных инвесторов пересмотреть свои ожидания, поддержав в них надежду на сохранение комфортной доходности, говорит Лосев. ОФЗ остаются наиболее привлекательным инструментом по сравнению с локальными гособлигациями других развивающихся стран, предлагая одни из самых высоких доходностей в реальном выражение.