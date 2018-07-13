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Доля нерезидентов в российском госдолге снова упала
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Доля нерезидентов в российском госдолге снова упала 

Российская Газета 2 часа назад
Нерезиденты в июне снова сократили свои вложения в российский госдолг. Их доля в облигациях федерального займа (ОФЗ) снизилась к 29 июня до 27,6 процента. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном в пятницу Банком России
В нем ЦБ подтверждает тенденцию к сокращению нерезидентов в ОФЗ. К началу июня их доля в российском госдолге составляла 29,9 процента, говорится в обзоре. ЦБ уточняет, что эта информация не относится ко всему портфелю ОФЗ, принадлежащему нерезидентам. Иностранные инвесторы начали сокращать свое участие в российских ОФЗ после апрельского расширения санкций США (с рекордной доли участия 34,5 процента).
К концу мая они продали бумаг на 200 миллиардов рублей, говорила первый зампред Банка России Ксения Юдаева. Она также заявляла, что продажи происходили в общем тренде вывода средств с развивающихся рынков.
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