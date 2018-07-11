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«Дочка» «Газпром Армения» уклоняется от уплаты налогов
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«Дочка» «Газпром Армения» уклоняется от уплаты налогов 

Sputnik Азербайджан 11 июля 2018
Фото: Sputnik Азербайджан
БАКУ, 11 июл — Sputnik. Несколько газозаправочных компаний в Армении скрывают свои финансовые показатели, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на комитет госдоходов страны.
Среди них компании «Автогаз», принадлежащая "Газпром Армения"), «Автостоп», «ГАОМ Груп», «Газ груп» и «Арзни Газ», «Факел Газ» и «Нахшин».
Указанные компании в 2016-2018 годах в своих отчетах занижали цифры по продаже газа на своих заправках. В результате все эти компании не доплатили государству налогов на сумму чуть меньше 750 миллионов драмов налогов (более 1,6 миллиона долларов). Возбуждены уголовные дела.
Десятого июля сотрудники оперативно-розыскного и следственного управлений Комитета госдоходов провели проверки на заправках этих компаний, где обнаружили существенные для дела материалы.
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