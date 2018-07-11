«Дочка» «Газпром Армения» уклоняется от уплаты налогов

БАКУ , 11 июл — Sputnik . Несколько газозаправочных компаний в Армении скрывают свои финансовые показатели, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на комитет госдоходов страны.

Среди них компании «Автогаз», принадлежащая " Газпром Армения"), «Автостоп», «ГАОМ Груп», «Газ груп» и «Арзни Газ», «Факел Газ» и «Нахшин».

Указанные компании в 2016-2018 годах в своих отчетах занижали цифры по продаже газа на своих заправках. В результате все эти компании не доплатили государству налогов на сумму чуть меньше 750 миллионов драмов налогов (более 1,6 миллиона долларов). Возбуждены уголовные дела.

Десятого июля сотрудники оперативно-розыскного и следственного управлений Комитета госдоходов провели проверки на заправках этих компаний, где обнаружили существенные для дела материалы.