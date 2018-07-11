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Интерес к ОФЗ возвращается
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Интерес к ОФЗ возвращается 

Investing.com Россия 11 июля 2018
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Минфин сообщил результаты размещения двух выпусков ОФЗ, по 20 млрд руб. каждый, с погашением 28 февраля 2024 года и 10 мая 2034 года. Спрос оказался примерно равный: на первый выпуск он составил 55,6 млрд руб., на второй — 55,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность размещения первого составила 7,58% годовых, второго — 7,82% годовых.
Это уже третий раз подряд, когда Минфину удается разместить все предложенные бумаги — однако в предыдущие два раза предложения были меньше, в первый раз было два размещения по 10 млрд руб., второй раз — по 15 млрд руб. «Сегодняшний аукцион следует признать очень удачным, однако не обошлось без премии по отношению к кривой рыночной доходности, что справедливо в нынешних условиях. Инвесторы были напряжены из-за информации о начале в США процесса введения пошлин на группу товаров из Китая совокупным объемом $200 млрд в год, эти действия сюрпризом не стали, но и не добавляют оптимизма в среднесрочной перспективе. Риски все равно существуют, поэтому в ближайшее время каждый аукцион будет проходить с премией, — считает старший стратег по долговым рынкам «Велес Капитала» Артур Навроцкий. — Постоянный и в то же время осторожный спрос на ОФЗ наблюдается последнюю неделю, что главным образом связано с восстанавливающимся после активных продаж июня аппетитом инвесторов к риску развивающихся стран. Также сказывается эффект нового квартала, у инвесторов и их контрагентов открыты новые лимиты и им необходимо отыграть неудачный второй квартал».
Investing.com Россия: последние новости
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