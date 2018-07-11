Промсвязьбанк открыл кредитную линию Тульскому патронному заводу на 700 млн рублей

Отмечается, что кредит выдан компании на пополнение оборотных средств. Соглашение действует до 2020 года.

"Банк заинтересован в долгосрочном сотрудничестве и поддержке предприятий, занятых в реальном секторе, создающих рабочие места и поднимающих российскую промышленность", — говорится в сообщении Промсвязьбанка.

Тульский патронный завод — одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ , выпускает патроны к стрелковому и спортивно-охотничьему оружию, патроны специального назначения (сигнальные, строительные). Продукция поставляется по гособоронзаказу и на экспорт.