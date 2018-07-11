Минэкономразвития ждет снижения цен на нефть

Минэкономразвития ожидает снижения цен на нефть в период с 2018 по 2024 год. Об этом говорится в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года.

Среднегодовая стоимость барреля нефти российской марки Urals вырастет в 2018 году до 69,3 доллара с 53 долларов в 2017 году, сообщает ТАСС со ссылкой на документ. После этого она начнет снижаться, достигнув в 2024 году отметки 53,5 доллара.

Как ранее сообщал Минфин, в январе-июне 2018 года средняя цена барреля Urals составила 68,83 доллара, за тот же период 2017 года — 50,3 доллара. В июне 2018 года баррель Urals стоил 73,38 доллара, это в 1,6 раза выше показателя июня 2017 года (45,65 доллара).