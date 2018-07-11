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Остерегайтесь скачка цен на нефть выше $150 за баррель
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Остерегайтесь скачка цен на нефть выше $150 за баррель 

Investing.com Россия 11 июля 2018
Investing.com — Две компании с Уолл-стрит — Bank of America (NYSE:BAC) и UBS — ранее предупреждали, что цены на нефть могут превысить $100 в 2019 году — из-за перебоев в поставках из Ирана, Венесуэлы и Ливии.
Но есть и более смелый прогноз: котировки могут превысить $150 за баррель.
Аналитики компании Sanford C. Bernstein утверждают, что дефицит предложения неизбежен ввиду недостаточного финансирования геологоразведки крупными нефтяными компаниями.
Дефицит поставок спровоцирует гигантский всплеск цен, который может превысить предыдущий «скачок» 2008 года, когда цена на нефть Brent достигала отметки $147 за баррель.
В 2014 году, когда цены начали резко снижаться, нефтяные компании сократили расходы на геологоразведку в расчете на уже существующие резервы для удовлетворения спроса.
Теперь же, когда цены восстановились до трехлетнего максимума, компании все еще не спешат инвестировать в новые проекты. Вместо этого они используют свою прибыль, чтобы вознаграждать акционеров наращиванием дивидендов.
Такой подход будет иметь негативные последствия, если глобальный спрос продолжит расти, а это вполне вероятно, учитывая ожидаемый рост населения в Азии в ближайшие два десятилетия.
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