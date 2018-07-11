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Россия в январе-мае увеличила аффинаж золота на 2,4%
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Россия в январе-мае увеличила аффинаж золота на 2,4% 

Прайм 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Производство золота в России по итогам января-мая 2018 года выросло на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 92,56 тонны, говорится в сообщении Минфина РФ со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные предприятия.
В том числе, производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 72,49 тонны против 68,96 тонны в январе-мае 2017 года (рост на 5,1%), попутного — снижено на 13%, до 6,34 тонны против 7,29 тонны, вторичного — составило 13,73 тонны против 14,14 тонны (снижение на 2,9%).
Производство серебра в России в первые пять месяцев 2018 года увеличено на 13%, до 423,09 тонны (в январе-мае годом ранее —374,57 тонны). В том числе производство добычного серебра составило 183,97 тонны против 170,35 тонны (рост на 8%), попутного — 132,98 тонны против 128,82 тонны (рост на 3,2%), вторичного —106,14 тонны против 75,4 тонны (рост на 40,8%).
Минфин впервые предоставил статистику по добыче в РФ драгоценных металлов по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по производству золотосодержащего концентрата, который производится для экспорта и не попадает на аффинажные заводы РФ. По информации Минфина, производство золота в России в 2016 году снизилось на 0,33% — до 288,55 тонны, серебра — на 12,28%, до 1088,89 тонны. В 2017 году было произведено 306,9 тонны (+6,4%) золота и 1044,3 тонны (-4,1%) серебра.
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