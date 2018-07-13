Арбитражный суд Кубани признал банкротом ООО «ЖК АРС-Аврора»

Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о признании несостоятельным ООО «ЖК АРС-Аврора». Об этом сообщается в материалах Картотеки арбитражных дел.

В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим общества утверждена Наталья Шепилова. Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 21 января 2019 года.

ООО «ЖК АРС-Аврора» возводило в Краснодаре одноименный жилой комплекс. Инвестиции в проект оценивались в 1,2 млрд рублей. Объект планировали сдать в 2015 году, но работы были приостановлены на стадии возведения стен.

Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», банкротство застройщика в январе 2017 года инициировал банк «ФК „Открытие“» , в залоге у которого находятся договоры долевого участия в ЖК «АРС-Аврора». Одновременно банк требовал с ООО «ЖК АРС-Аврора» возврата заемных средств на сумму 1 млрд рублей по кредиту ООО «Строительная компания „Стройинвест-Юг“, поскольку застройщик выступал в этом случае поручителем.