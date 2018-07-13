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Арбитражный суд Кубани признал банкротом ООО «ЖК АРС-Аврора»
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Арбитражный суд Кубани признал банкротом ООО «ЖК АРС-Аврора» 

Деловая газета. Юг 6 часов назад
Фото: Деловая газета.Юг
Арбитражный суд Краснодарского края принял решение о признании несостоятельным ООО «ЖК АРС-Аврора». Об этом сообщается в материалах Картотеки арбитражных дел.
В отношении предприятия введено конкурсное производство сроком на 6 месяцев, конкурсным управляющим общества утверждена Наталья Шепилова. Рассмотрение дела по результатам конкурсного производства назначено на 21 января 2019 года.
ООО «ЖК АРС-Аврора» возводило в Краснодаре одноименный жилой комплекс. Инвестиции в проект оценивались в 1,2 млрд рублей. Объект планировали сдать в 2015 году, но работы были приостановлены на стадии возведения стен.
Как сообщал сайт «Деловая газета. Юг», банкротство застройщика в январе 2017 года инициировал банк «ФК „Открытие“», в залоге у которого находятся договоры долевого участия в ЖК «АРС-Аврора». Одновременно банк требовал с ООО «ЖК АРС-Аврора» возврата заемных средств на сумму 1 млрд рублей по кредиту ООО «Строительная компания „Стройинвест-Юг“, поскольку застройщик выступал в этом случае поручителем.
Согласно информации системы „СПАРК-Интерфакс“, ООО „ЖК АРС-Аврора“ было зарегистрировано в Краснодаре в 2013 году. Предприятие входит в группу компаний „АРС“ (Москва), которое занимается предоставлением финансовых услуг.
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