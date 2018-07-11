Минфин не позволит доллару снизиться до 30 руб. /$

Москва , 11 июля — «Вести. Экономика». Доллар не снизится до 30 руб., даже если нефть подорожает до $100 за баррель и выше, заявил первый вице-премьер РФ министр финансов Антон Силуанов . Это невыгодно для экономики.

"Будет $100. При этом курс, помните, был 30 с небольшим рублей за доллар. Нужны нам сейчас такие соотношения, такие колебания? Наверное, нет", — отметил Силуанов в Минфине на общественных обсуждениях направлений бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 гг. [HTML] [/HTML] Минсельхоз Минпромторг также против значительного укрепления рубля.

Александр Ткачев , глава Минсельхоза РФ до мая 2018 г., в интервью ТК «Россия 24» в апреле назвал укрепление рубля угрожающим для экспорта российской сельскохозяйственной продукции. По его мнению, 60 руб. за доллар — это тот курс, который нужен экспортерам.

Российских и иностранных инвесторов беспокоит укрепление рубля, заявил в феврале 2018 г. глава Минпромторга Денис Мантуров . Для большинства отраслей нужен курс 60–62 руб. /$. Годом ранее в июне 2017 г. Мантуров заявил, что курс российской валюты на уровне 62 руб. за доллар — оптимальный для импортозамещения.

Курс доллара на конец 2018 г. ожидается на уровне 61,7 руб., на конец 2019 г. — на уровне 63,8 руб., сообщается в июньском макроэкономическом прогнозе Минэкономразвития РФ на 2018 г. и основных параметрах на период до 2024 г.

На конец 2020 г. министерство прогнозирует курс доллара в 64,1 руб., конец 2021 г. — 63,9 руб., конец 2022 г. — 64,8 руб., конец 2023 г. — 66,4 руб., конец 2024 г. — 68,0 руб.

В предыдущем макропрогнозе Минэкономразвития среднегодовой курс доллара в 2018 г. составлял 60,8 руб., в 2019 г. — 63,2 руб., в 2020 г. — 63,8 руб. в 2021 г. — 64 руб., в 2022 г. — 64,7 руб., в 2023 г. — 66,3 руб., в 2024 г. — 68,0 руб.

Среднегодовой курс евро к доллару заложен в прогнозе в 2018 г. на уровне $1,252, в 2019-2024 г. — на уровне $1,3 за евро.