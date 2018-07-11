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ВТБ запустил промо-вклад «Максимальный»
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

ВТБ запустил промо-вклад «Максимальный» 

РЖД-Партнер 11 июля 2018
Фото: РЖД-Партнер
Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Срок вклада составляет 120 дней. Условия продукта подразумевают ежемесячную капитализацию процентов.
Открыть промо-вклад можно до 31 августа в любом розничном отделении ВТБ на территории России. С более подробной информацией об условиях можно ознакомиться на сайте или в офисах банка.
«Мы видим высокий спрос на наши сберегательные продукты со стороны клиентов. Это говорит о том, что вклады остаются одним из самых надежных финансовых инструментов для населения. До конца года банк намерен нарастить портфель привлеченных средств физлиц на 735 млрд рублей. Это почти в три раза быстрее рынка», — прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента розничных продуктов Андрей Осипов.
По итогам пяти месяцев 2018 г. портфель привлеченных средств населения ВТБ увеличился на 300 млрд рублей. Общий объем портфеля превысил 3,4 трлн рублей.
Портфель депозитов по итогам отчетного периода достиг 2,6 трлн рублей, увеличившись на 216 млрд Доля рублевых сбережений в портфеле за год выросла почти на 9 пп и по состоянию на 1 июня превысила 68%.
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