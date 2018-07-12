Ещё
Fitch: создание резервов на 9,7 млрд рублей по Urban Group угрожает финустойчивости ВСК
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Fitch: создание резервов на 9,7 млрд рублей по Urban Group угрожает финустойчивости ВСК 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Вести.Ru
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Рейтинговое агентство Fitch поместило на пересмотр в сторону понижения рейтинги страховой компании ВСК, в том числе рейтинг финансовой устойчивости компании, который установлен на уровне «BB-», сообщает агентство.
Это связано с новыми требованиями ЦБ, который 10 июля разъяснил методологию резервирования по страхованию ответственности застройщиков-банкротов в 100% от страховой суммы.
"В результате ВСК необходимо создать резервы по убыткам по полисам страхования ответственности застройщиков Urban Group в размере 9,7 млрд рублей, так как 9 июля Арбитражный суд Московского округа признал застройщиков банкротами. Требование о создании резервов в таком объеме создает значительный дефицит в показателях покрытия активов и финансовой устойчивости (платежеспособности) страховщика", — говорится в пресс-релизе Fitch.
ТАСС: последние новости
МКБ получит часть активов и обязательств банка "Советский" Fitch: создание резервов на 9,7 млрд рублей по Urban Group угрожает финустойчивости ВСК ЦБ: НПФ увеличили вложения в реальный сектор на 600 млрд рублей в 2015-2017 годах
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Солсбери произошел новый инцидент127
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Умер Виктор Фетисов3
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение