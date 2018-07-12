Ещё
В Петербурге и Ленобласти введут налоговые льготы для инвесторов инновационных проектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге и Ленобласти введут налоговые льготы для инвесторов инновационных проектов 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области введут налоговые льготы для инвесторов инновационных проектов, сообщает Nation News.
Соответствующее решение принято в рамках координационного совета по социально-экономического развитию города и области.
Поддержку планируется оказать инвесторам, вкладывающим в развитие центров обработки данных, организаций в сфере информационных технологий и дата-центров.
Налог на прибыль для них снизят до 13,5%.
В Петербурге компании, которые инвестировали не менее 500 млн рублей, получат льготы на 10 лет. В Ленобласти для компаний, вложивших от 300 млн рублей, предусмотрены льготы на срок от 4 до 6 лет.
В апреле НСН сообщала, что в Совфеде предложили сохранить налоговые льготы для ОЭЗ.
RT на русском: последние новости
В Госдуме назвали бесперспективным новый иск «Нафтогаза» к «Газпрому» В Минфине ожидают профицита федерального бюджета в 2019—2021 годах В ЦБ заявили об увеличении инфляционных ожиданий россиян до 9,8%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками206
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС147
Умер Виктор Фетисов1
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение