В Петербурге и Ленобласти введут налоговые льготы для инвесторов инновационных проектов

Санкт-Петербурге и Ленинградской области введут налоговые льготы для инвесторов инновационных проектов, сообщает Nation News.

Соответствующее решение принято в рамках координационного совета по социально-экономического развитию города и области.

Поддержку планируется оказать инвесторам, вкладывающим в развитие центров обработки данных, организаций в сфере информационных технологий и дата-центров.

Налог на прибыль для них снизят до 13,5%.

В Петербурге компании, которые инвестировали не менее 500 млн рублей, получат льготы на 10 лет. В Ленобласти для компаний, вложивших от 300 млн рублей, предусмотрены льготы на срок от 4 до 6 лет.