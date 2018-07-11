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Россияне объяснили смену операторов связи
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Россияне объяснили смену операторов связи 

News.ru 11 июля 2018
Жители России постоянно меняют операторов мобильной связи. Компания МТС, как выяснилось, переманила к себе самое большое число клиентов. Затем следуют Билайн и Мегафон.
Со значительным отставанием после тройки лидеров идёт Теле2, проигрывая МТС на 10,8%. Об этом сообщает исследовательский холдинг Ромир. Отмечается, что новые клиенты лидера рейтинга даже не боятся высоких цен.
Эксперты полагают, что в целом такой выбор связан с привязанностью россиян к надёжным поставщикам. Отмечается, что компанию Теле2 можно назвать донором бывших клиентов для других поставщиков услуг связи.
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