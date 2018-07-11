Россияне объяснили смену операторов связи

Жители России постоянно меняют операторов мобильной связи. Компания МТС , как выяснилось, переманила к себе самое большое число клиентов. Затем следуют Билайн и Мегафон.

Со значительным отставанием после тройки лидеров идёт Теле2 , проигрывая МТС на 10,8%. Об этом сообщает исследовательский холдинг Ромир. Отмечается, что новые клиенты лидера рейтинга даже не боятся высоких цен.

Эксперты полагают, что в целом такой выбор связан с привязанностью россиян к надёжным поставщикам. Отмечается, что компанию Теле2 можно назвать донором бывших клиентов для других поставщиков услуг связи.