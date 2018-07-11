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Бинбанк и Росбанк не ожидают роста ставок по кредитам из-за пересмотра ЦБ коэффициентов риска
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Бинбанк и Росбанк не ожидают роста ставок по кредитам из-за пересмотра ЦБ коэффициентов риска 

Rambler News Service 11 июля 2018
Повышение Банком России коэффициентов риска по потребительским кредитам из-за роста необеспеченного потребительского кредитования не приведет к росту ставок по кредитам, такое мнение выразили RNS представители Бинбанка и Росбанка.
«Рынок в целом сейчас переживает высокую конкуренцию за процентные ставки, своего рода гонку. Поэтому при первом рассмотрении кажется, что подобная инициатива будет способствовать еще большему снижению ставок, а не падению роста кредитования при стабильной стоимости денег и ключевой ставке», — сказал начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян.
Замглавы департамента организации продаж частным клиентам Бинбанка Ирина Козловская считает, что «заявленные изменения приведут к удорожанию стоимости капитала для целей потребительского кредитования в среднем на 0,4 п.п.
»Вероятнее всего, это будет сделано за счет снижения стоимости маржи банков, а не увеличения процентных ставок», — сказала она, отметив, что «в любом варианте эта мера приведет к некоторому торможению активности банков в части ценового демпинга на осенний период, так как очевидно, что данные действия регулятора не были учтены в бизнес-планировании банков на 2018 год».
«Соответственно, ожидается эффект сдерживания текущих темпов роста кредитования», — добавила Козловская.
Первый зампред правления банка «Ренессанс кредит» Татьяна Хондру полагает, что кредитование некоторых сегментов станет невыгодным для банков. «Предлагаемые изменения отразятся как на банках, так и на клиентах — кредитование некоторых клиентских сегментов просто станет невыгодно для банков», — заверила она.
В Тинькофф-банке считают, что эффект от инициативы банк почувствует позже, а на прогноз на 2018 год она никак не повлияет. «По нашим оценкам, влияние данной инициативы будет ограниченным, так как она затрагивает только новые кредиты, выданные с 1 сентября 2018 г. — так что эффект мы почувствуем позже и он будет распределен по времени», — сообщили в банке.
В Сбербанке отказались от комментариев.
Вчера, 10 июля, ЦБ опубликовал проект указания «О внесении изменений в инструкцию Банка России … „Об обязательных нормативах банков“», согласно которому шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам планируется повысить в зависимости от полной стоимости кредита в целях расчета нормативов достаточности капитала банков. Для потребкредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) 10-15% предлагается установить коэффициент риска 130%, с ПСК 15-20% — 150%, 20-25% — 180% и 25-30% — 200%. ЦБ объяснил, что такие меры необходимы из-за роста необеспеченного потребительского кредитования.
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