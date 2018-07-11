Бинбанк и Росбанк не ожидают роста ставок по кредитам из-за пересмотра ЦБ коэффициентов риска

Росбанка. Повышение Банком России коэффициентов риска по потребительским кредитам из-за роста необеспеченного потребительского кредитования не приведет к росту ставок по кредитам, такое мнение выразили RNS представители Бинбанка

«Рынок в целом сейчас переживает высокую конкуренцию за процентные ставки, своего рода гонку. Поэтому при первом рассмотрении кажется, что подобная инициатива будет способствовать еще большему снижению ставок, а не падению роста кредитования при стабильной стоимости денег и ключевой ставке», — сказал начальник управления аналитики департамента розничных рисков Росбанка Левон Торозян.

Замглавы департамента организации продаж частным клиентам Бинбанка Ирина Козловская считает, что «заявленные изменения приведут к удорожанию стоимости капитала для целей потребительского кредитования в среднем на 0,4 п.п.

»Вероятнее всего, это будет сделано за счет снижения стоимости маржи банков, а не увеличения процентных ставок», — сказала она, отметив, что «в любом варианте эта мера приведет к некоторому торможению активности банков в части ценового демпинга на осенний период, так как очевидно, что данные действия регулятора не были учтены в бизнес-планировании банков на 2018 год».

«Соответственно, ожидается эффект сдерживания текущих темпов роста кредитования», — добавила Козловская.

Первый зампред правления банка «Ренессанс кредит» Татьяна Хондру полагает, что кредитование некоторых сегментов станет невыгодным для банков. «Предлагаемые изменения отразятся как на банках, так и на клиентах — кредитование некоторых клиентских сегментов просто станет невыгодно для банков», — заверила она.

Тинькофф-банке считают, что эффект от инициативы банк почувствует позже, а на прогноз на 2018 год она никак не повлияет. «По нашим оценкам, влияние данной инициативы будет ограниченным, так как она затрагивает только новые кредиты, выданные с 1 сентября 2018 г. — так что эффект мы почувствуем позже и он будет распределен по времени», — сообщили в банке.

Вчера, 10 июля, ЦБ опубликовал проект указания «О внесении изменений в инструкцию Банка России … „Об обязательных нормативах банков“», согласно которому шкалу коэффициентов риска по потребительским кредитам планируется повысить в зависимости от полной стоимости кредита в целях расчета нормативов достаточности капитала банков. Для потребкредитов с полной стоимостью кредита (ПСК) 10-15% предлагается установить коэффициент риска 130%, с ПСК 15-20% — 150%, 20-25% — 180% и 25-30% — 200%. ЦБ объяснил, что такие меры необходимы из-за роста необеспеченного потребительского кредитования.