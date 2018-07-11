МЭР ожидает рост оборота ритейла в 2018 г на 2,9%, в 2019 г — на 2%

МОСКВА , 11 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития РФ ожидает, что оборот ритейла в России в 2018 году увеличится на 2,9% по сравнению с прошлым годом, а в 2019 году рост показателя составит 2%, говорится в базовом сценарии прогноза министерства.

Номинальный объем оборота розничной торговли, по оценке министерства, в текущем году составит 31,354 триллиона рублей, а в 2019 году — 33,325 триллиона.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в 2017 году составил 29,813 триллиона рублей, что на 1,3% выше уровня 2016 года.

В 2020 году оборот ритейла в России, по прогнозу министерства, может увеличиться на 2,5% в годовом выражении, в 2021 году — на 2,4%. Рост показателя в 2022 году может составить 2,5%, в 2023 году — 2,6%, в 2024 году — 2,7%.

В номинальном выражении объем торгового оборота в 2020 году прогнозируется на уровне 35,357 триллиона рублей, в 2021 году — 37,641 триллиона, в 2022 году — 40,086 триллиона, в 2023 году — 42,757 триллиона, в 2024 году — 45,667 триллиона рублей.