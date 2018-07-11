Жители Курской области хранят во вкладах более 108 млрд рублей

По итогам первых пяти месяцев 2018 года объём привлечённых средств юридических и физических лиц региона в кредитных учреждениях составил порядка 137,1 млрд рублей. По сравнению с данными на конец мая прошлого года он вырос более чем на 9%.

По информации отделения по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, вклады в рублях по-прежнему являются наиболее привлекательными для жителей региона. Более 79,3% привлечённых средств — это депозиты физических лиц. Объёмы вкладов к началу июня составили 108,6 млрд рублей. Они увеличились по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 11,5 млрд рублей. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей региона составили порядка 3,6 млрд рублей.