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Жители Курской области хранят во вкладах более 108 млрд рублей
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Жители Курской области хранят во вкладах более 108 млрд рублей 

Курские известия 11 июля 2018
Фото: Курские известия
По итогам первых пяти месяцев 2018 года объём привлечённых средств юридических и физических лиц региона в кредитных учреждениях составил порядка 137,1 млрд рублей. По сравнению с данными на конец мая прошлого года он вырос более чем на 9%.
По информации отделения по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу, вклады в рублях по-прежнему являются наиболее привлекательными для жителей региона. Более 79,3% привлечённых средств — это депозиты физических лиц. Объёмы вкладов к началу июня составили 108,6 млрд рублей. Они увеличились по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 11,5 млрд рублей. Средства на счетах индивидуальных предпринимателей региона составили порядка 3,6 млрд рублей.
— Согласно федеральному законодательству депозиты физических лиц и средства индивидуальных предпринимателей в кредитных организациях застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Законом предусмотрено возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай. Оно выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов, но не более 1,4 млн рублей, — напоминает управляющий Отделением по Курской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников.
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