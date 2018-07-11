Минэкономразвития ожидает снижения цены нефти до $53,5 за баррель в 2024 году

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. Минэкономразвития России прогнозирует постепенное снижение цены на нефть в период с 2018-го по 2024 год, говорится в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года (есть в распоряжении ТАСС).

Среднегодовая цена нефти Urals в 2018 году вырастет до $69,3 с $53 за баррель в 2017 году, после чего начнет падать и достигнет $53,5 за баррель в 2024 году. При этом в апрельском варианте макропрогноза цена на нефть в 2018 году была заложена на уровне $61,4 за баррель. А в сентябре прошлого года Минэкономразвития и вовсе ожидало $43,8 за баррель. Однако, по словам главы ведомства Максима Орешкина , тогда показатель не учитывал продление действия сделки ОПЕК+ до конца 2018 года — именно это событие позволило «серьезно пересмотреть прогноз цен вверх».

В 2019 году средняя цена барреля Urals составит $63,4, в 2020 году — $59,7, в 2021 году — $57,9, в 2022 году — $56,3, в 2023 году — $55.

К маю 2018 года цена нефти Brent выросла почти на 20% с начала года, превысив отметку $80 за баррель впервые с ноября 2014 года. На 10 июля цена Brent составила $78,35 за баррель.