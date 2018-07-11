Ещё
Общая сумма M&A сделок в сфере медиа приближается к $140 млрд
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Общая сумма M&A сделок в сфере медиа приближается к $140 млрд 

Ruvod.com 11 июля 2018
Фото: Ruvod.com
В сфере медиа, информационных систем, маркетинга, программного обеспечения и цифровых сервисов наблюдается небывалая волна слияний и поглощений; еще только июль, но уже ясно, что в оборот пущены рекордные за последние два года суммы.
По статистике нью-йоркского инвестиционного банка JEGI в первой половине 2018 года было оформлено 950 сделок. Без учета крупномасштабных сделок Time Warner и Twenty-First Century Fox, общую сумму транзакций в JEGI оценили в примерно $140 млрд
По сравнению с цифрами последних лет, количество сделок незначительно снизилось, зато средняя цена сделки резко подскочила. Если быть конкретнее и сравнить с первой половиной 2017 года, то эта цена выросла на целых 43%.
Важно отметить: при том, что цена сделки и так росла из года в год, в последнее время стало больше дорогих (на сумму более $1 млрд) сделок с участием крупных игроков. Эксперты JEGI резонно добавляют к факторам резкого роста временное затишье, воцарившееся в сфере слияний и поглощений — своего рода «шок» среди компаний после огласки обескураживающих результатов президентских выборов в США.
В начале года началась бурная активность. Среди прочих заметных сделок стоит отметить решение медиакомпании Thomson Reuters уступить контрольный пакет акций в своем главном, но медленно развивающемся продукте — цифровой платформе для управления финансами и финансовыми рисками — ряду заинтересованных инвесторов, возглавляемых американской инвестиционной группой Blackstone.
Предполагаемая стоимость приобретенного продукта — $20 млрд В JEGI считают, что эта сделка наглядно иллюстрирует два ключевых тренда данного рынка. Во-первых, ясно, что эта тенденция к реорганизации среди зрелых игроков означает планирование ими скорого роста бизнеса. Во-вторых, мы видим, насколько крупные суммы стали вращаться при операциях прямого инвестирования и продаж активов.
В сфере цифровых медиа наметилась перестройка. Факторами грядущих изменений станут недавнее партнерство компаний AT&T и Time Warner, а также продолжающаяся схватка за акции 21th Century Fox, которую ведут Comsat и Disney.
Новости с того же фронта: недавно американская телекоммуникационная компания-гигант AT&T купила за $2 млрд популярную рекламную цифровую платформу AppNexus.
Cуммы, что тратят такие компании как AT&T и Comsat, не покажутся такими уж дикими, считают в JEGI, если учесть ряд принуждающих факторов — глобальная «смартфонизация», ценовая конкуренция на рынке телекоммуникационных технологий, а также жаркое состязание между Netflix, Amazon и прочими в сфере стриминга.
Другими словами, AT&T и Comsat вынуждены приспосабливаться к условиям, которые диктует время, а значит — искать выгодные межотраслевые партнерства, чтобы увеличивать доходы от интернет-рекламы.
Следует отметить, что в секторе цифровых хранилищ и информационных услуг наметился резкий спад объема инвестиций — это связано с растущими опасениями пользователей за сохранность личных данных.
ИСТОЧНИК: MediaPost
Ruvod.com: последние новости
В России запрещают ПО, через которое распространяется «пиратский» контент Mediaset запускает бесплатную стриминговую платформу Eurosport и Football Media объединились для создания рекламной платформы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками224
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС148
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала32
Умер Виктор Фетисов1
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня23
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение