Общая сумма M&A сделок в сфере медиа приближается к $140 млрд

В сфере медиа, информационных систем, маркетинга, программного обеспечения и цифровых сервисов наблюдается небывалая волна слияний и поглощений; еще только июль, но уже ясно, что в оборот пущены рекордные за последние два года суммы.

По статистике нью-йоркского инвестиционного банка JEGI в первой половине 2018 года было оформлено 950 сделок. Без учета крупномасштабных сделок Time Warner и Twenty-First Century Fox, общую сумму транзакций в JEGI оценили в примерно $140 млрд

По сравнению с цифрами последних лет, количество сделок незначительно снизилось, зато средняя цена сделки резко подскочила. Если быть конкретнее и сравнить с первой половиной 2017 года, то эта цена выросла на целых 43%.

Важно отметить: при том, что цена сделки и так росла из года в год, в последнее время стало больше дорогих (на сумму более $1 млрд) сделок с участием крупных игроков. Эксперты JEGI резонно добавляют к факторам резкого роста временное затишье, воцарившееся в сфере слияний и поглощений — своего рода «шок» среди компаний после огласки обескураживающих результатов президентских выборов в США

В начале года началась бурная активность. Среди прочих заметных сделок стоит отметить решение медиакомпании Thomson Reuters уступить контрольный пакет акций в своем главном, но медленно развивающемся продукте — цифровой платформе для управления финансами и финансовыми рисками — ряду заинтересованных инвесторов, возглавляемых американской инвестиционной группой Blackstone.

Предполагаемая стоимость приобретенного продукта — $20 млрд В JEGI считают, что эта сделка наглядно иллюстрирует два ключевых тренда данного рынка. Во-первых, ясно, что эта тенденция к реорганизации среди зрелых игроков означает планирование ими скорого роста бизнеса. Во-вторых, мы видим, насколько крупные суммы стали вращаться при операциях прямого инвестирования и продаж активов.

В сфере цифровых медиа наметилась перестройка. Факторами грядущих изменений станут недавнее партнерство компаний AT&T и Time Warner, а также продолжающаяся схватка за акции 21th Century Fox, которую ведут Comsat и Disney

Новости с того же фронта: недавно американская телекоммуникационная компания-гигант AT&T купила за $2 млрд популярную рекламную цифровую платформу AppNexus.

Cуммы, что тратят такие компании как AT&T и Comsat, не покажутся такими уж дикими, считают в JEGI, если учесть ряд принуждающих факторов — глобальная «смартфонизация», ценовая конкуренция на рынке телекоммуникационных технологий, а также жаркое состязание между Netflix Amazon и прочими в сфере стриминга.

Другими словами, AT&T и Comsat вынуждены приспосабливаться к условиям, которые диктует время, а значит — искать выгодные межотраслевые партнерства, чтобы увеличивать доходы от интернет-рекламы.

Следует отметить, что в секторе цифровых хранилищ и информационных услуг наметился резкий спад объема инвестиций — это связано с растущими опасениями пользователей за сохранность личных данных.

ИСТОЧНИК: MediaPost