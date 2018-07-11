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Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в РФ в 2018 году на уровне 2,9%
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Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в РФ в 2018 году на уровне 2,9% 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Министерство экономического развития России прогнозирует рост розничной торговли в РФ в 2018 году на 2,9%, до 31,3 трлн рублей. Об этом говорится в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года (имеется в распоряжении ТАСС).
В документе также отмечается, что рост розничной торговли, по данным МЭР, в 2019 году может достичь 2%, в 2020 году — 2,5%.
По данным Росстата, оборот розничной торговли в России по итогам 2017 года вырос в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за 2016 год на 1,2% и составил 29 трлн 804 млрд рублей.
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