Минэкономразвития прогнозирует рост розничной торговли в РФ в 2018 году на уровне 2,9%

В документе также отмечается, что рост розничной торговли, по данным МЭР, в 2019 году может достичь 2%, в 2020 году — 2,5%.

По данным Росстата, оборот розничной торговли в России по итогам 2017 года вырос в сопоставимых ценах по сравнению с показателем за 2016 год на 1,2% и составил 29 трлн 804 млрд рублей.