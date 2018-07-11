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Минэкономразвития назвало ожидаемую экспортную цену газа в 2018 году
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Минэкономразвития назвало ожидаемую экспортную цену газа в 2018 году 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития ожидает среднюю экспортную цену российского газа в дальнее зарубежье в 2018 году на уровне $242,6 за 1 тыс. куб. м против $195,2 за 1 тыс. куб. м в прошлом году. Об этом говорится в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года, имеющемся в распоряжении ТАСС.
В 2019 году цена ожидается на уровне $268,7 за 1 тыс. куб. м, в 2020 году — $241,6, в 2021 году — $231,7, в 2022 году — $225,1, в 2023 году — $219,2, в 2024 году — $214,1.
Объем экспорта газа министерство в 2018 году ожидает на уровне 216,2 млрд куб. м, в 2019 году — 209,9 млрд куб. м, в 2020 году — 217,5 млрд куб. м, в 2021 году — 220 млрд куб. м, в 2022 году — 220 млрд куб. м, в 2023 году — 226,5 млрд куб. м, в 2024 году — 235,3 млрд куб. м.
Энергетическая стратегия РФ до 2035 года предполагает рост добычи газа в России к 2020 году на 3-17%, к 2035 году добыча вырастет на 29-39% — до 821-885 млрд куб. м.
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