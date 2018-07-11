Росбанк открыл «дочкам» «Русгидро» на Дальнем Востоке кредитные линии на 21,3 млрд рублей

Росбанк подписал с дочерними компаниями «Русгидро» на Дальнем Востоке — Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК), Дальневосточной энергетической компанией (ДЭК), Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК) и «Сахалинэнерго» — рамочные договоры об открытии кредитных линий на общую сумму 21,3 млрд рублей, говорится в кредитной организации.

Рамочные кредитные линии ДГК, ДЭК и «Сахалинэнерго» открыты на семь лет на 10, 4,5 и 1,5 млрд рублей — соответственно.

Кредитная линия ДРСК открыта сроком на пять лет на сумму 5,3 млрд рублей.

Средства будут направлены на финансирование текущей операционной, инвестиционной деятельности компаний и рефинансирование действующих кредитов.