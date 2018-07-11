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Росбанк открыл «дочкам» «Русгидро» на Дальнем Востоке кредитные линии на 21,3 млрд рублей
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Росбанк открыл «дочкам» «Русгидро» на Дальнем Востоке кредитные линии на 21,3 млрд рублей 

Rambler News Service 11 июля 2018
Росбанк подписал с дочерними компаниями «Русгидро» на Дальнем Востоке — Дальневосточной генерирующей компанией (ДГК), Дальневосточной энергетической компанией (ДЭК), Дальневосточной распределительной сетевой компанией (ДРСК) и «Сахалинэнерго» — рамочные договоры об открытии кредитных линий на общую сумму 21,3 млрд рублей, говорится в кредитной организации.
Рамочные кредитные линии ДГК, ДЭК и «Сахалинэнерго» открыты на семь лет на 10, 4,5 и 1,5 млрд рублей — соответственно.
Кредитная линия ДРСК открыта сроком на пять лет на сумму 5,3 млрд рублей.
Средства будут направлены на финансирование текущей операционной, инвестиционной деятельности компаний и рефинансирование действующих кредитов.
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