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«Ренессанс страхование» в июле разместит дебютные облигации на 3-5 млрд рублей
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«Ренессанс страхование» в июле разместит дебютные облигации на 3-5 млрд рублей 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Компания «Ренессанс страхование» в июле планирует размещение дебютного выпуска облигаций объемом до 5 млрд рублей, сообщили ТАСС два источника на финансовом рынке.
"Сумма — около 5 млрд рублей или чуть меньше", — сказал один из собеседников агентства. Второй источник уточнил: «Объем — 3-5 млрд рублей». По их словам, срок обращения бумаг — три года.
Один из источников уточняет, что размещение, возможно, будет сдвинуто на сентябрь: «Пока же формируется список банков — организаторов размещения».
11 июля Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций «Ренессанс страхование» на 15 млрд рублей. Источник ТАСС указывает, что привлеченные через бонды средства пойдут в том числе на «новый проект, связанный с медициной».
Одна из стратегий «Ренессанс страхование» — создать собственный медицинский холдинг, говорил в ноябре в интервью "Ведомостям" основной владелец компании Борис Йордан. По его словам, компания планирует выделить бизнес медицинского страхования в другую компанию, которая пока рассматривается под названием «Ренессанс здоровье» — она объединит страховой бизнес по ДМС, собственные клиники и несколько технологичных медицинских сервисов. Также «Ренессанс страхование» сотрудничает с сетью клиник «Доктор рядом», предлагая корпоративным клиентам телемедицинские сервисы. С апреля 2017 по январь 2018 года к телемедицине было подключено более 200 тыс. человек
Член совета директоров «Ренессанс страхование» Сергей Рябцов подтвердил ТАСС планы по размещению облигаций, отказавшись от дальнейших деталей.
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