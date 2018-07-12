УРАЛСИБ увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза

Банк УРАЛСИБ по итогам 1полугодия 2018 года увеличил объемы ипотечного кредитования более чем в 2раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Всего на 1.07.2018 г. Банк выдал ипотечных кредитов на общую сумму 16,4млрд рублей. В том числе, за июнь было выдано кредитов на сумму 3,1 млрд рублей.

По итогам 6 месяцев отмечается рост кредитования нового жилья, объем которого на 15% выше выданных кредитов на покупку вторичного жильяза этот период.

Ипотека — один из ключевых продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ», а ипотечные продукты Банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. По итогам 2017 года Банк УРАЛСИБ занял 9 место по объему ипотечного кредитования. В феврале Банк УРАЛСИБ стал победителем «Высшей ипотечной лиги — 2018» в номинации «Прорыв года» — за высокую динамику ипотечного кредитования: объем выданных в 2017 году ипотечных кредитов в 4,5 раза превысил аналогичные показатели 2016 года.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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