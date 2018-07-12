«РИА Рейтинг» назвало банки с самыми высокими зарплатами в 2017 году

Средняя зарплата (за вычетом налогов) в отрасли финансовых услуг, в которую входят банки, страховщики и другие финансовые компании, по итогам 2017 года составила 74,4 тыс. рублей, что на 9,4% больше, чем в 2016 году. Средняя зарплата в секторе финансовых услуг почти вдвое выше, чем в среднем по стране, говорится в исследовании агентства «РИА Рейтинг».

Внутри банковской отрасли наблюдается достаточно высокий уровень дифференциации зарплат как между различными кредитными учреждениями, так и внутри них. При этом в целом финансовая отрасль остается одной из лидирующих по уровню оплаты труда: так, финансовые компании лидируют по доле персонала с зарплатами выше 100 тыс. рублей в месяц (14%).

Агентство «РИА Рейтинг» подготовило рейтинг 50 крупнейших банков России по средним зарплатам. Для расчета средней зарплаты были взяты скорректированные на НДФЛ расходы на персонал из 102-й формы банковской отчетности, включая премии и компенсации, за 2017 год (общий фонд оплаты труда был поделен на число работников банка). Согласно расчетам экспертов, в 50 крупнейших банках России в среднем в 2017 году работали порядка 550 тыс. человек, при этом средняя зарплата на руки составляла 76,3 тыс. рублей в месяц.

Абсолютным лидером по средней зарплате сотрудников является ИНГ Банк (Евразия) : в прошедшем году средняя зарплата там составила без малого 350 тыс. рублей в месяц. Авторы рейтинга отмечают, что в данном банке работает достаточно небольшое число сотрудников (менее 300 против 11 тыс. в среднем в топ-50). Столь высокие расходы на персонал, по мнению экспертов, объясняются бизнес-моделью банка, который сосредоточен на обслуживании очень крупных корпоративных иностранных клиентов.

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На другом полюсе располагаются восемь банков, в которых средняя зарплата не превышает 50 тыс. рублей в месяц. Как правило, это розничные банки с большим количеством относительно невысокооплачиваемого персонала. Самые низкие средние зарплаты в 2017 году среди крупных банков наблюдались в банке «Авангард» (41,2 тыс. рублей). На 49-й позиции разместился ОТП Банк , там средняя заплата составляет 43 тыс. рублей в месяц.