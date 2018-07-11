Россия на 60% обеспечивает Хорватию газом, заявил посол в Загребе

"В этом году мы ожидаем товарооборот до двух миллиардов долларов. В прошлом году он был в районе миллиарда, хотя в былые времени он у нас составлял и три миллиарда… Это главным образом связано с увеличением поставок, прежде всего, нашего газа. Мне отрадно, что фактически мы сейчас на 60% удовлетворяем потребности Хорватии в газе. Тем не менее, Хорватия, следуя в фарватере политики Евросоюза , естественно, пытается диверсифицировать источники, и другие страны тоже поставляют, но в любом случае ни по ценовым показателям, ни по качеству, ни по своевременности никто с нами не может конкурировать. И у нас есть перспективы того, что мы ежегодно будем поставлять Хорватии до 2 миллиардов кубометров газа в год", — заявил Азимов.

В начале июля "Газпром" сообщил, что поставки в Хорватию за первое полугодие выросли на 48,5% — на 0,5 миллиарда кубометров газа.

"Мы поставляем сюда и нефть, и нефтепродукты — немного, но готовы и больше, но западные конкуренты нам не дают. В целом, 250-300 тысяч тонн нефтепродуктов — российские", — продолжил дипломат.

В сентябре 2017 года «Газпром экспорт» и компания Prvo Plinarsko Drustvo d. o. o. заключили долгосрочный контракт на поставку российского природного газа в Хорватию сроком действия с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2017 года. Сообщалось, что годовой объем снабжения составит 1 миллиард кубических метров.

"Наше предложение Хорватии, озвученное нашим президентом во время визита президента Грабар-Китарович, остаётся в силе: мы готовы за собственные средства полностью газифицировать Хорватию, построить новые гидро— и теплоэлектростанции и оказать необходимую кредитную помощь этой стране для того, чтобы улучшить ее экономическое положение", — заявил российский посол.

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