МЭР РФ прогнозирует среднюю экспортную цену газа в 2018 г в $242,6 за тыс. кубов

МОСКВА , 11 июл — ПРАЙМ. Минэкономразвития прогнозирует в 2018 году среднюю цену на поставки газа из РФ в дальнее зарубежье на уровне 242,6 доллара за тысячу кубометров, говорится в базовом сценарии прогноза Минэкономразвития, с которым ознакомились РИА Новости

При этом в 2019 году экспортная цена на газ может вырасти до 268,7 доллара за тысячу кубометров, в 2020 году — снизится до 241,6 доллара за тысячу кубометров, в 2021 году — до 231,7 доллара за тысячу кубометров, в 2022 и 2023 годах — до 225,1 и 219,2 доллара за тысячу кубометров. В 2024 году цена на поставки газа из РФ в дальнее зарубежье может составить 214,1 доллара за тысячу кубометров.

В 2017 году средняя экспортная цена на газ составила 195,2 доллара за тысячу кубометров.

Минэкономразвития прогнозирует рост поставок газа из РФ в 2018 году до 216,2 миллиарда кубометров газа, снижение в 2019 году до 209,9 миллиарда кубометров газа. В 2020 году экспорт газа может вырасти до 217,5 миллиарда кубометров, в 2021 и 2022 годах составит 220 миллиарда кубометров в год. В 2023 году поставки газа из РФ могут вырасти до 226,5 миллиарда кубометров, в 2024 году — до 235,3 миллиарда кубометров.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) из РФ в 2018 году может вырасти до 14,9 миллиона тонн, в 2019 году — до 21 миллиона тонн, в 2020 и 2021 годах может составить 26,1 миллиона тонн в год. С 2022 по 2024 годы экспорт СПГ может составить 27,6 миллиона тонн в год.