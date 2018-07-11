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Альфа-банк протестировал обмен данными о клиентах с иностранными банками через блокчейн
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Альфа-банк протестировал обмен данными о клиентах с иностранными банками через блокчейн 

Rambler News Service 11 июля 2018
Альфа-банк протестировал международную банковскую блокчейн-платформу обмена данными о корпоративных клиентах. Участие в пилоте приняли около 40 организаций, входящих в блокчейн-консорциум R3. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Альфа-банка.
«Альфа-банк в составе блокчейн-консорциума R3 протестировал практическое решение по международному банковскому обмену данными о корпоративных клиентах. Участие в пилоте приняли около 40 организаций, включая банки, бизнес-структуры и регуляторы ряда стран…», — сказали в банке.
В пресс-службе уточнили, что в числе участников обмена — Альфа-банк, BNP Paribas, Deutsche Bank, UBS, Societe Generale и ING, а также Центральные банки Перу и Колумбии.
В Альфа-банке считают, что платформа позволит снизить операционные издержки банков, так как они могут обращаться к результатам предыдущих проверок, уже проведенных другими участниками системы. В банке уточнили, что с развитием консорциума R3 возможно подключение к системе других российских кредитных организаций.
R3 учрежден в 2015 году финансовыми компаниями Barclays, BBVA, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, JP Morgan, Goldman Sachs, State Street Corporation, UBS и Королевским банком Шотландии. Консорциум объединяет более 100 финансовых организаций в сфере разработки и применения технологии блокчейн в финансовой сфере.
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