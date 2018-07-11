Альфа-банк протестировал обмен данными о клиентах с иностранными банками через блокчейн

Альфа-банк протестировал международную банковскую блокчейн-платформу обмена данными о корпоративных клиентах. Участие в пилоте приняли около 40 организаций, входящих в блокчейн-консорциум R3. Об этом RNS сообщили в пресс-службе Альфа-банка.

«Альфа-банк в составе блокчейн-консорциума R3 протестировал практическое решение по международному банковскому обмену данными о корпоративных клиентах. Участие в пилоте приняли около 40 организаций, включая банки, бизнес-структуры и регуляторы ряда стран…», — сказали в банке.

Колумбии. В пресс-службе уточнили, что в числе участников обмена — Альфа-банк, BNP Paribas, Deutsche Bank , UBS, Societe Generale и ING, а также Центральные банки Перу

В Альфа-банке считают, что платформа позволит снизить операционные издержки банков, так как они могут обращаться к результатам предыдущих проверок, уже проведенных другими участниками системы. В банке уточнили, что с развитием консорциума R3 возможно подключение к системе других российских кредитных организаций.