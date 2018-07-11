ВЭБ: Фабрика проектного финансирования заработает до конца года

МОСКВА , 11 июл — ПРАЙМ. ВЭБ до конца текущего года планирует осуществить первые инвестиции в рамках фабрики проектного финансирования, заявил в интервью агентству «Прайм» первый зампред правления госкорпорации Николай Цехомский

По его словам, ВЭБ видит большой интерес участников рынка к данному инструменту. «Мы подписали на ПМЭФ-2018 соглашения о намерениях рассмотреть возможность реализации в рамках фабрики по восьми проектам на общую сумму более 700 миллиардов рублей», — сказал Цехомский.

О необходимости скорейшего создания в России фабрики проектного финансирования заявил в июне прошлого года президент РФ Владимир Путин . После этого началось формирование «дорожной карты» и стартовал отбор проектов.

"Мы сейчас с партнерами завершаем обсуждение всех условий по ряду проектов. Ожидаем, что все необходимые решения и согласования завершатся в третьем-четвертом квартале, и до конца года мы планируем открыть финансирование. В настоящее время у нас в проработке 12 проектов под фабрику, пять проектов находятся на предварительном рассмотрении", — сообщил он.

СИНДИКАТ КАК ИНВЕСТИЦИИ

Цехомский напомнил, что для участия в фабрике отбираются проекты с объемом инвестиций более 3 миллиардов рублей, сроком окупаемости — до 20 лет, при этом инициатор или инициаторы проектов должны вложить не менее 20% собственных средств. Таким образом, реализуется стандартная для проектного финансирования пропорция 80 на 20.

В синдикате ВЭБ, являющийся оператором фабрики, берет на себя роль кредитного управляющего. «Механизм синдикации позволяет распределять риски проекта между кредиторами, и на каждый рубль инвестиций ВЭБа привлечь 3-4 рубля дополнительных инвестиций в экономику России за счет рыночных источников», — пояснил собеседник агентства.

Первый зампред ВЭБа уверен, что фабрика проектного финансирования не может являться единственной формой стимулирования роста инвестиций в экономику России.

"Это хорошее дополнение к частной инициативе отдельных форм господдержки в виде субсидий, которые позволяют либо заемщикам, либо банкам снизить процентные риски, и в форме госгарантии, которая позволит направить средства институциональных инвесторов на финансирование новых проектов", — полагает он.

Вместе с тем, как и любой другой инструмент, по итогам реализации пилотных проектов, механизм фабрики, возможно, потребует корректировки, чтобы сделать его использование более эффективным, не исключил Цехомский.

ВХОДНОЙ БИЛЕТ НА ФАБРИКУ

Доля участия ВЭБа в проектах фабрики может отличаться, это всегда предмет договоренностей с партнерами.

"Наш базовый принцип — мы не стремимся максимизировать свою долю в синдикатах. Наша задача как Банка развития через свое участие стимулировать увеличение доли коммерческих банков в проектном финансировании. Так, если в рамках фабрики формируется синдикат, минимальное участие группы Внешэкономбанка в синдикате может составить 10%", — пояснил Цехомский.

ВЭБ готов рассматривать предоставление в рамках синдиката как более «длинных» траншей, так и траншей на выплату процентов участникам синдиката на период инвестиционной фазы. В рамках фабрики готов также предоставлять резервные транши, которые могут быть использованы в случаях превышения сметной стоимости проекта, либо на покрытие кассовых разрывов при выплате обязательных платежей кредиторам по другим траншам.

Но для того, чтобы синдицирование в России стало по-настоящему распространенной формой финансирования новых проектов, предстоит еще проделать большую работу.

"В частности, для инициаторов проектов крайне важно удобство работы с пулом банков, при котором организация работы участников синдиката не будет требовать от инициатора взаимодействовать со всеми банками одновременно. Должен соблюдаться принцип «одного окна» и четкое распределение основных функций между участниками синдиката", — заключил он.

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