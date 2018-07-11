Ростовский отель Hyatt планируют сдать в конце июня 2019 года

Hyatt начали строить в 2009 году

Строители скорректировали сроки сдачи пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov. Согласно «Справке о выданных разрешениях на строительство», опубликованной на сайте ростовской администрации, гостиницу планируют достроить к 30 июня 2019 года. Ее стоимость оценивается приблизительно в 14 миллиардов рублей.

— Стройоператор гостиницы, компания «МКЦ-РосЕвроДевелопмент», четвертого мая продлила разрешение на строительство 18-этажного отеля Hyatt. Общая площадь объекта составит почти 64 тысячи квадратный метров, — сообщается в документе.

Отель Hyatt — комплекс с торговым центром, офисами и парковками. Его начали строить к чемпионату мира по футболу в 2009 году. Гостиницу планировали сдать через три года, она должна была принять первых гостей ЧМ и представителей ФИФА. Но дату окончания строительства переносили несколько раз, сейчас отель до сих пор не достроен.

В гостиницу уже вложили больше шести миллиардов рублей. Его строительством занимались предприниматели Игорь Горин и Денис Демишин, которые в 2014 году не смогли выплачивать кредит на строительство отеля, по причине обвала рубля. Тогда банк приостановил финансирование проекта.

В 2017 году к строительству отеля подключился бизнесмен Вадим Варшавский , который выкупил половину акций у застройщиков гостиницы. Таким образом он освободил предпринимателей от части долгов перед банком. Однако вскоре Варшавский заявил о выходе из проекта из-за конфликтов с Гориным и Демишиным.

Сейчас проектом занимается уже третий игрок — группа компаний «Агроком». Компании «ВЭБ Капитал» и «Группа Агроком» заключили соглашение по строительству Hyatt в марте 2018 года. Они полностью выкупили долги компании-застройщика. Председатель совета директоров ГК «Агроком» Иван Саввиди заявлял, что до сдачи гостиницы в нее еще нужно вложить еще восемь миллиардов рублей.

На данный момент Hyatt Regency Rostov готов на 85%, ГК «Агроком», пересматривает дизайн-проект, устаревший за десять лет, чтобы продолжить строительство.