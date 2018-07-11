Ещё
Ростовский отель Hyatt планируют сдать в конце июня 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Ростовский отель Hyatt планируют сдать в конце июня 2019 года 

161.ru 11 июля 2018
Фото: 161.ru
Hyatt начали строить в 2009 году
Строители скорректировали сроки сдачи пятизвездочного отеля Hyatt Regency Rostov. Согласно «Справке о выданных разрешениях на строительство», опубликованной на сайте ростовской администрации, гостиницу планируют достроить к 30 июня 2019 года. Ее стоимость оценивается приблизительно в 14 миллиардов рублей.
— Стройоператор гостиницы, компания «МКЦ-РосЕвроДевелопмент», четвертого мая продлила разрешение на строительство 18-этажного отеля Hyatt. Общая площадь объекта составит почти 64 тысячи квадратный метров, — сообщается в документе.
Отель Hyatt — комплекс с торговым центром, офисами и парковками. Его начали строить к чемпионату мира по футболу в 2009 году. Гостиницу планировали сдать через три года, она должна была принять первых гостей ЧМ и представителей ФИФА. Но дату окончания строительства переносили несколько раз, сейчас отель до сих пор не достроен.
В гостиницу уже вложили больше шести миллиардов рублей. Его строительством занимались предприниматели Игорь Горин и Денис Демишин, которые в 2014 году не смогли выплачивать кредит на строительство отеля, по причине обвала рубля. Тогда банк приостановил финансирование проекта.
В 2017 году к строительству отеля подключился бизнесмен Вадим Варшавский, который выкупил половину акций у застройщиков гостиницы. Таким образом он освободил предпринимателей от части долгов перед банком. Однако вскоре Варшавский заявил о выходе из проекта из-за конфликтов с Гориным и Демишиным.
Сейчас проектом занимается уже третий игрок — группа компаний «Агроком». Компании «ВЭБ Капитал» и «Группа Агроком» заключили соглашение по строительству Hyatt в марте 2018 года. Они полностью выкупили долги компании-застройщика. Председатель совета директоров ГК «Агроком» Иван Саввиди заявлял, что до сдачи гостиницы в нее еще нужно вложить еще восемь миллиардов рублей.
На данный момент Hyatt Regency Rostov готов на 85%, ГК «Агроком», пересматривает дизайн-проект, устаревший за десять лет, чтобы продолжить строительство.
161.ru: последние новости
Можем показать дулю: Киев признал свою беспомощность в Азовском море "Счастье ростом 50 сантиметров": донская модель Анастасия Костенко родила дочь от Дмитрия Тарасова "Какая красота": ростовчане делятся в Сети фото грозы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС135
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки93
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии148
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
01:01
В Москве стало легче дышать
Общество Новости Москвы
02:18
Трамп пошутил над речью Макрона
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение