ФК «Ростов» не будет выплачивать 328 млн благотворительному фонду 

Согласно информации суда, в декабре 2017 года некоммерческая благотворительная организация «Фонд поддержки игровых видов спорта в Ростовской области» обратился с требованием о применении последствий недействительности ничтожной сделки по предоставлению денежных средств ФК «Ростов» в размере 258,9 рублей в виде возврата полученного по данной сделке и взыскании данной суммы, а также 69,5 млн рубля процентов за пользование чужими денежными средствами. Кроме того, был подан иск о взыскании с «Ростова» более 155 млн рублей за несвоевременное исполнение договора, согласно которому благотворительный фонд выплатил задолженность команды «ТНС-Энерго Ростов-на-Дону».
Судебное заседание по данному вопросу состоится 24 июля.