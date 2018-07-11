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В Воронежской области вырос тариф на вывоз мусора
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

В Воронежской области вырос тариф на вывоз мусора 

Вести Воронеж 11 июля 2018
Фото: Вести Воронеж
С 1 июля расценки за утилизацию одного кубометра выросли с 70 рублей до 128 рублей.
Цены на вывоз мусора выросли — в регионе внесли изменения в тарифы на захоронение ТБО. Суммы стали больше почти во всех регионах области, самый большой рост тарифов — для полигона, который обслуживает город Воронеж. С 1 июля расценки за утилизацию одного кубометра выросли с 70 рублей до 128 рублей. А вот в следующем году он будет меньше на рубль. И в 2020 снова вырастет — на 50 рублей. Увеличение тарифа может быть связано с введением платы за негативное воздействие на окружающую среду. Кстати, ранее планировалось, что для Воронежа повышение будет в 4,5 раза — до 360 рублей.
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