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Кредит на кредит: самарское ТТУ возьмет в долг еще 130 миллионов рублей
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Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками

Кредит на кредит: самарское ТТУ возьмет в долг еще 130 миллионов рублей 

63.ru 11 июля 2018
Фото: 63.ru
Руководство ТТУ хочет получить финансовую поддержку
Руководство муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» планирует расплатиться с долгами, взяв деньги в кредит. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.
— Предприятие ищет банк, который откроет возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности не более 130 миллионов рублей, — говорится в документах закупки. — Деньги будут возвращать в течение 26 месяцев. За свои услуги финансовая организация получит 39 433 334 рубля.
Ранее представители ТТУ уже получили в кредит более 370 миллионов рулей. В начале года компания взяла в банке 189 миллионов рублей. Еще 50 миллионов предоставили для погашения существующих долгов. Но этих средств оказалось недостаточно, и руководители компании получили ссуду на 130 миллионов рублей.
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