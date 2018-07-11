Кредит на кредит: самарское ТТУ возьмет в долг еще 130 миллионов рублей

Руководство ТТУ хочет получить финансовую поддержку

Руководство муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление» планирует расплатиться с долгами, взяв деньги в кредит. Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок.

— Предприятие ищет банк, который откроет возобновляемую кредитную линию с лимитом задолженности не более 130 миллионов рублей, — говорится в документах закупки. — Деньги будут возвращать в течение 26 месяцев. За свои услуги финансовая организация получит 39 433 334 рубля.

Ранее представители ТТУ уже получили в кредит более 370 миллионов рулей. В начале года компания взяла в банке 189 миллионов рублей. Еще 50 миллионов предоставили для погашения существующих долгов. Но этих средств оказалось недостаточно, и руководители компании получили ссуду на 130 миллионов рублей.