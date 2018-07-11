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Премьер Украины заявил, что страна должна прекратить покупать газ за границей
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Премьер Украины заявил, что страна должна прекратить покупать газ за границей 

ТАСС 11 июля 2018
Фото: Федеральное агентство новостей
КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил не закупать газ за границей, а наращивать собственную добычу.
"Мы добываем на Украине порядка 20 млрд кубометров, а еще более 10 млрд импортируется. А это значит, что цены будут постоянно колебаться. Если мы сами будем добывать, мы самостоятельно будем и устанавливать цены на газ", — заявил он в среду на заседании правительства.
По оценкам экспертов, запасы газа на Украине составляют около 4,5 трлн куб. м. В 70-е годы прошлого века на территории Украины добывали около 70 млрд куб. м газа в год. Это более чем в два раза больше, чем необходимо стране сейчас. Однако у правительства нет денег для разработки месторождений, а зарубежные компании неохотно идут из-за постоянно меняющегося законодательства.
С 1 марта этого года Верховная рада упростила процедуру получения разрешений для бурения нефтегазовых скважин. Документ предусматривает усовершенствование и сокращение разрешительной процедуры, что должно ускорить введение месторождений в разработку и упростить отведение участков для бурения новых скважин.
Пока основным добытчиком газа остается государственная компания «Укргаздобыча», которая обеспечивает около 75% общей добычи газа в стране. Остальные 25% добычи приходятся на частные компании. Стратегия «Укргаздобычи» предусматривает наращивание добычи газа до 16,5 млрд куб. м в 2018 году, 18,3 млрд — в 2019 году, 20,1 млрд — в 2020 году.
Цены будут расти
Как свидетельствует проект правительственного постановления о прогнозе социального и экономического развития на 2019-2021 годы, предельные розничные цены на газ для населения в текущем году по-прежнему будут расти, на 18%. В 2019 году — еще на 5-8%, в 2020 году — на 14%.
При этом Украина находится в сложном переговорном процессе с МВФ по газовому вопросу. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения на 30-60%. В Киеве считают такое резкое повышение неоправданным. Правительство должно было повысить цену на газ для населения еще этой весной, но не стало делать это ни 1 апреля, ни — после отсрочки — 1 июня. Согласно решению, принятому правительством, цена на газ будет действовать без изменений по меньшей мере до 1 августа. В результате МВФ уже отложил выделение стране очередного кредита.
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