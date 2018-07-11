Краснодар в 2018 году сэкономит 120 млн рублей за счет рефинансирования кредитов

Краснодаре средняя стоимость обслуживания муниципального долга, по сравнению с началом 2018 года, снизится с 9,5% до 8% годовых, экономия бюджета города благодаря рефинансированию кредитов составит около 120 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

По данным мэрии, с начала текущего года было рефинансировано 3,8 млрд рублей муниципального долга под ставку, не превышающую 8% годовых. Кроме того, в процессе заключения находится договор по рефинансированию еще одного кредита на сумму в 900 млн рублей. Ставка по данному займу снизится с 10,4% до 7,7% годовых.

«Снижение расходов на обслуживание муниципального долга дает существенную экономию для бюджета. Это больше возможностей в строительстве социальных учреждений, благоустройстве, софинансировании участия Краснодара в краевых и федеральных программах, — прокомментировал мэр города Евгений Первышов . — Для города очевидно гораздо лучше, когда эти деньги мы направим, например, на выкуп детского сада, а не на оплату процентов. Ведь те же 100 млн рублей — это больше половины стоимости строительства одного детсада».

Мэр напомнил, что в 2017 году власти за счет перекредитования сэкономили более 400 млн рублей.