Новое производство большеформатной фанеры запустили в Кирове

МОСКВА , 11 июля. / ТАСС /. /ТАСС/. Вятский фанерный комбинат запустил новое производство большеформатной фанеры, общий объем инвестиций в проект холдинга Segezha Group (входит в АФК «Система» ) составил более 6 млрд рублей. Об этом сообщили в среду в пресс-службе правительства Кировской области.

Таким образом запущена вторая очередь производства. В 2016 году комбинат завершил реализацию первой части инвестиционной программы: было создано производство мощностью 93 тыс. кубометров фанеры в год, порядка 1,5 тыс. рабочих мест, вложено более 3 млрд рублей инвестиций.

Денис Мантуров. "Мы даем официальный старт работе новых мощностей по выпуску березовой фанеры. Этот проект входит в число приоритетных для отрасли, суммарный объем инвестиций составил более 6 млрд рублей, в том числе на установку самого современного оборудования, обладающего высокой степенью автоматизации. Запуск производства позволит предприятию нарастить выпуск поперечной фанеры, усилить свои позиции не только на внутреннем, но и на внешних рынках", — сказал на церемонии открытия министр промышленности и торговли РФ

Он отметил, что в этом сегменте леспрома Россия является абсолютным лидером, обеспечивая три четверти глобального спроса. Почти 70% производимой в стране березовой фанеры отправляется на экспорт. «Продукция, которая будет выпускаться в рамках расширения производства Вятского фанерного комбината, в полной мере будет отвечать запросам рынка», — добавил министр.

Президент Segezha Group Михаил Шамолин в свою очередь сообщил, что проект — это современное, отвечающее всем мировым требованиям производство. «Мы практически открываем новый завод по выпуску фанеры в Кирове. Планировалось, что его совокупная расчетная мощность составит порядка 157 тыс. кубометров фанеры. Мы недавно пересмотрели подход и взяли на себя повышенные обязательства и считаем, что должны выйти на 197 тыс. кубометров минимум, мы ставим перед собой задачу — к 2021 году выйти на объем производства 300-320 тыс. кубов березовой фанеры», — отметил он.

По словам губернатора региона Игоря Васильева, производство обеспечит 475 новых рабочих мест.