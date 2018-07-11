Новый раунд борьбы за Sky

Компания 21st Century Fox повысила предложение о покупке Sky на 30%. Таким образом, конкуренция за актив между Comcast и Disney усиливается. Бизнес Sky успешно развивается благодаря сильным позициям на европейском рынке стриминга. У компании более 23 млн пользователей в Европе, эксклюзивные права на трансляцию футбольных матчей английской Премьер-лиги и — самое важное — успешная платформа для стриминга Q-box.

Стриминг является ключевым пунктом развернувшейся между медиагигантами Comcast и Disney борьбы. Развитие стриминговых сервисов Netflix Amazon создает угрозу традиционным медиа, что заставляет их повышать ставки. Обе компании борются за активы Fox, среди которых франшиза на популярный сериал «Симпсоны» и доля в компании Sky. Fox, в свою очередь, хочет увеличить долю в Sky. Sky активно инвестирует в создание собственного контента и технологии, что позволяет ей увеличивать аудиторию и наращивать выручку. По итогам этого года мы прогнозируем повышение доходов компании на 5% и рост маржи чистой прибыли до 8%.

Мы считаем, что за предложением Fox может последовать ответное от Comcast, предполагающее повышение цены покупки до 18 фунтов стерлингов за акцию Sky. Бумаги Sky выросли уже больше чем в два раза с начала противостояния потенциальных покупателей в 2016-м. Сейчас акции Sky торгуются чуть ниже 15 фунтов, что оставляет им потенциал роста в 20% в случае ответного предложения Comcast.