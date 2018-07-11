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Глава ОВК намерен обжаловать решение суда по спору с акционерами
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Глава ОВК намерен обжаловать решение суда по спору с акционерами 

ТАСС 11 июля 2018
МОСКВА, 11 июля /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы отказался признать недействительным одобрение акционерами Объединенной вагонной компании (ОВК) ряда сделок по иску гендиректора ОВК Романа Савушкина. Это решение суда глава ОВК намерен обжаловать, сообщил ТАСС представитель компании.
"Истец намерен оспорить данное решение суда в вышестоящей инстанции", — сказал представитель ОВК.
Речь идет о согласовании сделки на внеочередном собрании акционеров 19 марта. В этом собрании не участвовали фонды группы «Сафмар». По данным на ленте раскрытия информации, на внеочередном собрании акционеры одобрили поставку Государственной транспортной лизинговой компании железнодорожных инновационных вагонов и поручительство по этим сделкам. После собрания представители фондов заявили о возникновении у них права обязать ОВК выкупить принадлежащие им 10,42% акций.
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