Центробанк прокомментировал сообщения о передаче биометрии россиян коллекторам

Центробанк прокомментировал сообщения о планах передать биометрию россиян коллекторам. В пресс-службе Банка рассказали, что данная информация не соответствует действительности, пишет ТАСС

Отмечается, что собирать биометрические данные могут только банки в целях дистанционного открытия счета. При этом информация хранится по самым высоким стандартам защиты. В ЦБ прокомментировали, что в дальнейшем такой механизм будет использоваться для предоставления госуслуг.

Напомним, правительство России установило требования к банкам для открытия спецсчетов, на которые можно вносить денежные средства на участие в госзакупках. Отмечается, что у банка должна быть лицензия и капитал в размере не менее установленного новыми требованиями, которые предоставит кредитный рейтинг банка.

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