УРАЛСИБ Жизнь запустила новую версию страховой программы «Время жить»

Страховая компания УРАЛСИБ Жизнь обновила продукт «Время жить» — программу страхования на случай диагностирования онкологического заболевания. Если раньше стоимость страхового полиса рассчитывалась с учетом множества факторов, то теперь клиентам Банка УРАЛСИБ стала доступна «коробочная» версия полиса.

Новая версия страховой программы также рассчитанана 5 лет, но имеет фиксированную стоимость и размер страхового покрытия. Клиенты смогут выбрать наиболее подходящий для себя из 3 предлагаемых вариантов. Так, пятилетний полис с покрытием 450 000 рублей обойдется в 5000 рублей, стоимость программы со страховой суммой 650 000 рублей будет стоить 7000 рублей, а защита на 1 350 000 рублей — 12 000 рублей. При этом страховая сумма ежегодно увеличивается на 15% при постоянном размере взноса.

Страховой полис «Время жить» предполагает выплату в случае диагностирования онкологического заболевания у застрахованного лица, а также возврат взносов при самом неблагоприятном исходе. Если же в течение действия договора страховых случаев не было, клиент получит 20% от страховых взносов. Кроме того, клиент имеет право на получение налогового вычета в размере 13% от оплаченных взносов.

Программа страхования также включает дополнительные сервисы «Второе медицинское мнение» и «Навигация». С их помощью можно получить независимое медицинское мнение от ведущих врачей-онкологов и, при необходимости, подобрать клиники для лечения в РФ и за рубежом.

Партнером компании является SwissRe — одна из крупнейших перестраховочных компаний в мире.

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