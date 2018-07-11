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Банк «Возрождение» профинансировал компанию «ЯнтарьЭнергосбыт»
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Банк «Возрождение» профинансировал компанию «ЯнтарьЭнергосбыт» 

РИАМО 11 июля 2018
Фото: РИАМО
Банк «Возрождение» предоставил кредит компании «ЯнтарьЭнергосбыт», занимающейся поставкой электроэнергии предприятиям, организациям и населению, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.
«Банк «Возрождение» выдал банковскую гарантию предприятию «ЯнтарьЭнергосбыт» на сумму 251,5 миллиона рублей. Сделка состоялась в рамках заключенного соглашения о предоставлении банковских гарантий в счет исполнения обязательств «ЯнтарьЭнергосбыт» по договору купли-продажи электроэнергии с Центром финансовых расчетов», — говорится в сообщении.
ОАО «ЯнтарьЭнергосбыт» — поставщик электроэнергии предприятиям, организациям и населению Калининградской области.
Как добавляется в сообщении, выдача гарантии является новым импульсом в развитии сотрудничества банка «Возрождение» с инфраструктурными энергетическими компаниями региона.
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