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«Саянская грибная компания» решила расширить производство
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«Саянская грибная компания» решила расширить производство 

sibnovosti.ru 11 июля 2018
Фото: sibnovosti.ru
Саяногорская «Саянская грибная компания» обратилось в Минэкономразвития Хакасии с предложением по расширению производства. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.
Согласно сообщению, «Саянская грибная компания» намерена ввести в строй еще один цех по выращиванию шампиньонов и расширить производство грибного компоста.
«В этом году наш компост уже закупила Иркутская область, они тоже запускают производство шампиньонов. Сейчас мы ведем переговоры с Тувой и Новосибирском», — привел сайт слова руководителя компании Михаила Баранова.
В случае реализации проекта производство грибов увеличится до 360 т в год. Налоговые отчисления вырастут до 6 млн руб. В компании рассчитывают на господдержку со стороны правительства Хакасии в форме компенсации затрат на покупку специализированного оборудования.
«Данный инвестпроект будет рассмотрен главой республики Виктором Зиминым на выездном заседании Совета развития, который состоится в ближайшее время», — говорится в сообщении сайта республиканского правительства.
По данным ЕГРЮЛ, Михаил баранов является единственным учредителем ООО «Саянская грибная компания».
Фото: сайт правительства Республики Хакасия
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