«Саянская грибная компания» решила расширить производство

Саяногорская «Саянская грибная компания» обратилось в Минэкономразвития Хакасии с предложением по расширению производства. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства республики.

Согласно сообщению, «Саянская грибная компания» намерена ввести в строй еще один цех по выращиванию шампиньонов и расширить производство грибного компоста.

В случае реализации проекта производство грибов увеличится до 360 т в год. Налоговые отчисления вырастут до 6 млн руб. В компании рассчитывают на господдержку со стороны правительства Хакасии в форме компенсации затрат на покупку специализированного оборудования.

«Данный инвестпроект будет рассмотрен главой республики Виктором Зиминым на выездном заседании Совета развития, который состоится в ближайшее время», — говорится в сообщении сайта республиканского правительства.

По данным ЕГРЮЛ, Михаил баранов является единственным учредителем ООО «Саянская грибная компания».

Фото: сайт правительства Республики Хакасия